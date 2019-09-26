Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin İddaa oranları değişti!

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesi İddaa risk yönetimi oranları değiştirdi.

FENERBAHÇE'NİN ORANI YÜKSELDİ

Galatasaray'ın 1.90 olan oranı, 1.85'e düşürüldü. Fenerbahçe'nin kazanmasına verilen 2.70 oran ise 2.90'a çıkarıldı. 3.20 olan beraberlik oranı ise 3.15 olarak belirlendi. Öte yandan 2,5 Alt seçeneğinin oranı 2,00'dan 1,95'e çekilirken, 2,5 Üst seçeneğinin oranı ise 1,55'ten 1,52'ye düştü.

İŞTE ORANLAR

Galatasaray: 1,85

Beraberlik: 3,15

Fenerbahçe: 2,90