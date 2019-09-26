Haberler » Spor » Haber

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin İddaa oranları değişti!

İddaa risk yönetimi, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oranlarını değiştirdi. Galatasaray'ın 1.90 olan oranı, 1.85'e düşürüldü.

26.09.2019 19:23

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesi İddaa risk yönetimi oranları değiştirdi.

FENERBAHÇE'NİN ORANI YÜKSELDİ

Galatasaray'ın 1.90 olan oranı, 1.85'e düşürüldü. Fenerbahçe'nin kazanmasına verilen 2.70 oran ise 2.90'a çıkarıldı. 3.20 olan beraberlik oranı ise 3.15 olarak belirlendi. Öte yandan 2,5 Alt seçeneğinin oranı 2,00'dan 1,95'e çekilirken, 2,5 Üst seçeneğinin oranı ise 1,55'ten 1,52'ye düştü.

İŞTE ORANLAR

Galatasaray: 1,85

Beraberlik: 3,15

Fenerbahçe: 2,90

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin İddaa oranları değişti!

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR(2)
ALİ AGA:Banko fener kazanır hemde 3-4 fark atar
Yayından Kaldır
1 3
Cevap yaz
EVİNİ ARABANI:SAT EVİNİ ARABANI BAS FENERE
Yayından Kaldır
2 4
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
19:34 Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları
19:30 Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
19:26 Başkent ekibi, bir üst tura yükseldi
19:26 Jose Sosa: "Yolun sonunu iyi getirebiliriz"
19:23 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin İddaa oranları değişti!
19:11 Barcelona'ya komik ceza! Griezmann...
19:10 Dünya Halter Şampiyonası