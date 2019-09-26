Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? GS - FB derbi bilet fiyatları ne kadar?

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Futbolseverlerin merakla beklediği maçın biletleri bugünden itibaren satışa çıkıyor. Derbi öncesinde her iki takımdaki son dakika gelişmeler, maça dair detaylar haberimizde. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? GS - FB derbisinin bilet fiyatları ne kadar?

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türk Telekom Stadı'nda 28 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun, dördüncü hakemliğini ise Zorbay Küçük üstlenecek. Derbinin VAR hakemi ise Koray Gençerler olacak.

CÜNEYT ÇAKIR'IN GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİ KARNESİ

Cüneyt Çakır, 12. kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çıkacak. Daha önce yönettiği 11 maçta Fenerbahçe 6, Galatasaray ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 2 karşılaşma da berabere bitti. Fenerbahçe bu maçlarda 16 gol atarken, Galatasaraylı futbolcular ise 9 kez sarı-lacivertli fileleri havalandırdı.

Çakır, iki takım arasında düdük çaldığı maçlarda 12 kez kırmızı kartına başvururken, 65 kez de sarı kartını kullandı.

FIFA kokartlı hakem, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 6'şar futbolcuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Çakır ayrıca Galatasaray'a 37, Fenerbahçe'ye 28 sarı kart gösterdi.

Cüneyt Çakır, iki takım arasında son olarak 2017-2018 sezonunun 9. haftasında oynanan maçta görev yapmıştı. Golsüz eşitlikle tamamlanan maçta Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda kırmızı kart görmüştü.

GS - FB DERBİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre Türk Telekom Stadı'nda cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletleri Beyoğlu GSStore, Aslanlıyol gişeleri, aktif satış noktaları, "passo.com.tr" ve 0850 724 33 44 numaralı passolig çağrı merkezinden satışa sunulacak.

Bilet satışları, saat 11.00'den itibaren GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olacak. 26 Eylül Perşembe günü sadece GS logolu passolig kartlarına satışı yapılacak biletleri, 27 Eylül Cuma günü ise Fenerbahçe kartı dışında tüm passolig kart sahipleri temin edebilecek.

Derbi maçın bilet fiyatları şöyle:

Kategori 1: 1.500 lira

Kategori 2: 1.300 lira

Kategori 3: 1.200 lira

Kategori 4: 1.200 lira

Kategori 5: 1.000 lira

Kategori 6: 800 lira

Kategori 7: 600 lira

Kategori 8: 400 lira

Kategori 9: 350 lira

Kategori 10: 225 lira

Kategori 11: 200 lira

Kategori 12 (Misafir takım): 200 lira

GALATASARAY'DA SON DURUM

Galatasaray Futbol Takımı'nın doktoru Yener İnce, çenesi kırıldığı için ameliyat edilen Younes Belhanda'nın, 28 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe ile yapılacak derbide maske ile oynayabileceğini söyledi.

Emre Akbaba'nın durumunu aktaran İnce, "Emre beklediğimizden iyi gidiyor. Bu tür kırıklarda bir yıldan önce dönen yok. Koşulara başladı. 1-2 ay içinde daha iyi noktaya gelecek." dedi.

Yener İnce, Radamel Falcao'nun daha önce belirlenmiş programı dahilinde salonda çalıştığını, derbide oynamasının önünde bir engel bulunmadığını kaydetti.

FENERBAHÇE'DE SON DURUM

Emre Belözoğlu ile Mauricio Isla, antrenmanın tamamında, Hasan Ali Kaldırım ise ilk bölümünde yer aldı. Victor Moses ise özel program dahilinde çalıştı.

Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı bulunan milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, takımla antrenmanlara başladı.

Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues'in, ayak bileğinde zorlanma ve kısmi dejenerasyon saptandı.

FATİH TERİM - ERSUN YANAL REKABETİ

Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe'nin teknik direktörleri Fatih Terim ile Ersun Yanal, 12. kez birbirlerine rakip olacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 10'u Süper Lig, 1'i de TFF Süper Kupa'da olmak üzere 11 maçta karşı karşıya geldi.

İki teknik adamın yönettiği takımlar arasındaki son maç 14 Nisan 2019'da yapıldı. Türk Telekom Stadı'nda oynanan Süper Lig mücadelesi 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Bu maçlarda Fatih Terim'in takımı, Yanal'ın ekiplerine karşı 11 maçın 10'unu kaybetmedi.

Söz konusu müsabakalarda Fatih Terim 4 galibiyet yaşarken, Yanal 1 kez kazanma mutluluğuna ulaştı. İki teknik adam arasındaki rekabette 6 maç ise berabere bitti.

Hasan Ali Kaldırım'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Victor Moses ve Mauricio Isla da takımla antrenmanda yer aldı. Isla ve Moses, geçen hafta antrenmanların ilk bölümünde takımla çalışmıştı.