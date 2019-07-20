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Galatasaray, Fiorentina ile hazırlık maçı yapacak

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya temsilcisi Fiorentina ile maç yapacak.

20.07.2019 11:25 Galatasaray, Fiorentina ile hazırlık maçı yapacak
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya temsilcisi Fiorentina ile maç yapacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre İtalya'nın Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı'nda oynanacak mücadele, 11 Ağustos Pazar günü TSİ 22.00'de başlayacak.
İtalya'nın köklü takımlarından Fiorentina, İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) geride kalan sezonu 41 puanla 16. sırada bitirerek ligde kalmayı başardı.
Terim için anlamlı maç
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, daha önce çalıştırdığı Fiorentina'ya rakip olacak.
Sarı-kırmızılı ekip ile 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kazanmasının ardından Fiorentina'nın başına geçerek yurt dışındaki ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Terim, bir kez daha İtalya temsilcisinin taraftarı önüne çıkacak.
Galatasaray ile Fiorentina daha önce 8 Ağustos 2012'de Türk Telekom Stadı'nda oynanan hazırlık maçında karşı karşıya gelmiş, Terim yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip müsabakayı 1-0 kazanmıştı.
Kaynak: AA
Galatasaray, Fiorentina, İtalya, Spor

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