Galatasaray, Fiorentina'ya farklı yenildi!

Yeni sezon öncesi son hazırlık maçını Serie A ekibi Fiorentina ile yapan son şampiyon Galatasaray sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.
CİMBOM'UN GÖLÜ EMRE MOR'DAN GELDİ
Artemio Franchi Stadı'nda oynanan maçta Galatasaray'ın golünü 50. dakika Emre Mor atarken, Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri 42. dakikada K. Boateng, 45+3. dakikada Sottil, 61. dakikada Benassi ve 83. dakikada Simeone kaydetti.
HAZIRLIK MAÇLARINDA 3. MAĞLUBİYET
Galatasaray sezon öncesi oynadığı hazırlık maçlarında Leipzig'e 3-2, Augsburg'a 4-1 yenilmesinin ardından Fiorentina'ya da yenilerek 3. mağlubiyetini aldı.