Galatasaray, Florya arazisinin tapusunu aldı

Emlak Konut GYO ile varılan anlaşmayla Florya arazine yeniden sahip olan Galatasaray Kulübü, resmi olarak tapusunu aldı.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Bakırköy Kaymakamlığında bulunan Tapu Müdürlüğünde gerçekleştirilen tapu devir teslim törenine başkan Mustafa Cengiz, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve Galatasaray Gayrimenkul AŞ Genel Müdürü Mehmet Akif Şener ile Tapu Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Atılan imzaların ardından Galatasaray'ın Florya arazisinin tapusu Mustafa Cengiz'e takdim edildi.Cengiz ve Günay, tapunun alınmasının ardından GS TV'ye açıklamalarda bulundu.Florya arazisinin tapusunu yeniden aldıkları için hissettiği mutluluğu dile getiren Cengiz, "Çok duyguluyum. İnsanın mabedi, evi, yuvası. Bu yuvada sizin ne yapacağınızı bilmemek, 2016 yılından bu yana 3 yıllık bir süreç... Bu süreçte çimleri, tribünleri yenileyemedik. Teknik heyetimiz de futbolcularımız da huzursuzdu. Bir şeyler yapamıyorduk her an taşınacak gibiydik. Altyapıdaki ve şu anda mevcut profesyonel düzeydeki teknik ekibimiz, oyuncular, görevliler ve Galatasaray camiası mutlu olacak. Kemerburgaz'ı da aynı şekilde ileride en iyi hale getireceğiz. Futbolda 7 branşın 5'inde şampiyon olduk geçen yıl. Bunları devam ettireceğiz. Bize arazi ve alan gerek." diye konuştu.Günay ise kulüp açısından tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek, "Galatasaray ailesi yuvasına kavuştu. Sayın Başkanımızın liderliğinde yönetimimiz bu konuda çok çaba sarf etti. Şu an yuvamıza kavuşmuş olduk. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.