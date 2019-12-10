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Galatasaray Fransa'ya gitti

Galatasaray, Paris Saint-Germain (PSG) ile yarın oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6'ncı maçı için Fransa'ya gitti.

10.12.2019 11:47 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:47Galatasaray Fransa'ya gitti

, Saint-Germain (PSG) ile yarın oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6'ncı maçı için 'ya gitti.

Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile karşılaşacak olan Galatasaray, 10: 30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na geldi. Kafilede yer alan futbolculara terminalde bulunan yolcular ve çalışanlar yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar, başta Falcao olmak üzere futbolcularla fotoğraf çektirdi. Teknik direktör Fatih Terim de havalimanında bulunan bir vatandaşın isteğini geri çevirmeyerek, bebeğiyle birlikte fotoğraf çektirdi. Terim, kucağına aldığı çocuğu hem sevdi hem de gazetecilere poz verdi. Galatasaray kafilesi, pasaport işlemlerinin ardından THY'nin özel uçağıyla 11.30'da Paris'e hareket etti.

SARI-KIRMIZILI EKİBİN KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Galatasaray, Paris Saint-Germain (PSG) maçının son çalışmasını bugün TSİ 20: 30'da mücadelenin gerçekleşeceği Parc des Prince'te ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak. Teknik direktör Fatih Terim ve bir oyuncumuzun katılacağı basın toplantısı TSİ 20: 00'de Parc des Prince'te bulunan medya merkezinde gerçekleştirilecek.

Sarı-kırmızılı ekibin Paris Saint-Germain maçı kamp kadrosunda ise şu oyuncular yer alıyor: Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Micheal Seri, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Futbolcuların terminale girişi

-Yolcularla fotoğraf çektirenler

-Muslera ve Mariano'nun yürüyüşü

-Falcao'ya ilgi

-Takımın pasaporttan geçişi

-Fatih Terim'in minik hayranı ile fotoğraf çektirmesi

-Genel ve detaylar



Paris Saint Germain, Galatasaray, Fransa, Paris, Spor

Kaynak: DHA

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