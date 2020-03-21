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Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, aldıkları Kovid-19 önlemlerini açıkladı

Galatasaray Futbol Takımı'nın doktoru Yener İnce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili kulüp olarak günler öncesinden tedbirler aldıklarını söyledi.

21.03.2020 19:52 | Son Güncelleme: 21.03.2020 19:52
Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, aldıkları Kovid-19 önlemlerini açıkladı
Galatasaray Futbol Takımı'nın doktoru Yener İnce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili kulüp olarak günler öncesinden tedbirler aldıklarını söyledi.
GS TV'ye açıklamalarda bulunan Yener İnce, salgın Türkiye'ye gelmeden günler önce önlemler aldıklarını vurgulayarak şöyle konuştu:
"Ligde erteleme talebi çıkana kadar olan dönemde elimizden gelen her şeyi yaptık. Hocamızı da mümkün olduğunca korumaya çalıştık. Hocamız hep aktif ve sahada olmak isteyen biri. Sponsorumuzun da sayesinde oyuncularımı ve ailelerine dezenfekte dağıtımı yaptık. İsteyen oyuncularımızın evlerini de özel ekiple dezenfekte ettik. Ertleme sonrası ise bir yönerge hazırladık. Takımımıza sağlık testlerini yaptık. Oyuncularımızı eve gönderdik. Tüm oyuncularımızın evlerinde kalmalarını rica ettik. Yurt içi ve dışı seyahatlerini yasakladık. Yasak kelimesini dikkatli kullanmak istiyorum ama önce tavsiye sonra ısrarlı tavsiye olarak ilettik."
Oyunculara beslenme programından antrenman programına kadar düzenli olarak bilgi gönderdiklerini belirten İnce, "Takım ve sağlık ekibi olarak bilgi alışverişimiz sürüyor. Şu ana kadar herhangi bir çalışan ekibimizden pozitif test gelmedi. Bu, sadece ülkemizin değil dünyanın sorunu. Bu sorunla mücadele etmenin en kestirme yolu Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığının tavsiyelerine uymak. Evde kalmak ve bu sürece karşı gelmeyerek bu süreci atlatmak önemli." ifadelerini kullandı.
Oyunculara sosyal destek de verdiklerini dile getiren İnce, "Bir acil durum numarası da oluşturduk. Herhangi bir durumda benim de numaramın olduğu yere ulaşacaklar. Şu ana kadar herhangi bir şey olmadı." diyerek sözlerini tamamladı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Galatasaray, Futbol, TV, Spor

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