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Galatasaray futbol takımı kahvaltıda buluştu

Galatasaray Kulübünde ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenörler, futbolcular ve eşleri, yeni yıl öncesi kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi.

27.12.2019 19:08 | Son Güncelleme: 27.12.2019 19:08 Galatasaray futbol takımı kahvaltıda buluştu
Kulübünde ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenörler, futbolcular ve eşleri, yeni yıl öncesi kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çırağan Sarayı'ndaki kahvaltıya ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, eşi Şükran Albayrak, teknik direktör Fatih Terim, eşi Fulya Terim, yardımcı antrenörler Levent Şahin, Hasan Şaş, Ümit Davala, kaleci antrenörü Fadıl Koşutan, futbolcular ve eşleri katıldı.
Burada bir konuşma yapan Abdurrahim Albayrak, "Sevgili arkadaşlar, hepinize mutlu Noel'ler diyorum. Hocamızın isteğiyle böyle bir organizasyon düzenledik. 2020'de inşallah hep beraber liderlik yemeği ve eğlencesi de yapacağız. İnanın. Geçmişteki arkadaşlarımız bilir. Hocamızla beraber başaramadığımız hiçbir şey olmamıştır. Bu sene de başaracağız. Size güvenimiz sonsuz. Zaten kaliteniz ortada. Başkanımız Mustafa Cengiz'in de selamlarını getirdim. Tekrar hepinize mutlu yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Teknik direktör Fatih Terim ise 2019 yılında kazanılan üç kupa için herkese teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:
"2019 yılında her halimize katlandığınız için başta kendi eşim olmak üzere, tüm eşlere teşekkür ediyorum. 2019 yılını olabilecek, var olan tüm kupalarla kapattık. Bütün oyuncularıma, ailelerine tebriklerimi sunuyorum. Onlarla gurur duyduğumu söylemek istiyorum. Bunları kazanırken hiçbir zaman pes etmedik, bırakmadık. Her gün daha fazla birleşip, güçlendik. Onun için buradaki tüm oyuncularıma ve Florya'dan yolu geçen, başarılarımızda en ufak emeği olan herkese teşekkür ediyorum. 2020 yılına girerken hepinizin yeni yılını kutluyorum. 2019'u bu kadar başarılı geçiren bir grubun, 2020'de de başarılı olacağından hiç şüphem yok. Yeni yılınız ailenizle beraber daha hayırlı, daha uğurlu, daha güzel, daha mutlu geçsin. En önemlisi, Allah hepimize sağlık versin. Yeni yılınız kutlu olsun."
Yeni yıl kahvaltısı, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim, Galatasaray, Spor

Kaynak: AA

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