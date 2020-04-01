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Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, koronavirüs salgını nedeniyle spor kulüplerinin de derinden etkilendiğini belirterek, yönetim kurulunun uygun göreceği her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

01.04.2020 16:58 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:11

Selçuk İnan, sarı-kırmızılı taraftar grubu ultrAslan'ın maaşlar konusunda fedakarlık yapma önerileriyle ilgili çağrısına sosyal medyadaki hesabından yanıt verdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle zorlu bir süreçten geçildiğini aktaran Selçuk, "Bu sürecin yarattığı sıkıntılar, kulüpleri ve bütün futbol paydaşlarını önemli ölçüde etkiledi. Geçmişte olduğu gibi kaptanlığını yapmaktan onur duyduğum Türkiye'nin en büyük camiası olan Galatasarayımız için bugün de her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Futbolcu kardeşlerimin de bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğinden kuşkum yok. Sayın Başkanımız ve yönetim kurulumuzun takdir edeceği her türlü fedakarlık ve feragati yapmaya hazır olduğumu kamuoyunun ve büyük Galatasaray taraftarının bilgisine sunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"BU SALGINI DAYANIŞMA RUHUYLA YENECEĞİZ"

Tecrübeli futbolcu, vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulunarak, "Biz, üzüntülerde ve sıkıntılarda ortaklaşabilen bir milletiz. Bu salgını da hep birlikte mücadele ederek, dayanışma ruhuyla yeneceğiz. Bu vesileyle salgın nedeniyle hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalan acılı ailelerine sabır diliyorum. Tedavisi devam eden bütün yurttaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Evde kalın, sağlıklı kalın." şeklinde görüş belirtti.

Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım
Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım

Kaynak: AA

Etiketler: Galatasaray, Selçuk İnan, Selçuk, Futbol, Spor

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Galatasaray kaptanı Selçuk İnan Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım
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Haberler ›› Spor ››Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım - Spor
Yorumlar (2)
VAROL66:Bak Güzel Kardeşim. İyisin Hoşsun, İyi bir Galatasaraylısın ve gerçekten Bu Kulübe çok şeyler verdin. Fakat Sende görüyorsun ki Son zamanlarda olmuyor be kardeşim. Ne kadar istesende olmuyor Selçuk. Bu Takımın Kaptanısın yani Takımı en başta düşünecek kişilerden biri. Fedakârlık deme Vakti geldi kardeşim. Lütfen Ne kendini daha fazle yıprat, Ne de bizi daha fazla üz. Kaptana yakışır bir şekilde Jübileni yap ve bizde seni Gönlümüzde ger zaman hatırlıyalım kardeşim. Yinede seni Seviyoruz Selçuk Ka
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KADIKÖY:Bırak daha futbolu. Sana hala para mı veriyolar. Yeter daha bi doymadınız nereye götüreceksiniz bunca parayı.
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