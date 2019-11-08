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Galatasaray, Gaziantep'te

Galatasaray kafilesi, Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maç için Madrid'den kalkan özel uçakla Gaziantep'e ulaştı.

08.11.2019 17:50 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:50 Galatasaray, Gaziantep'te
kafilesi, Süper Lig'in 11. haftasında FK ile oynayacağı maç için 'den kalkan özel uçakla Gaziantep'e ulaştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta karşılaşmasında Real Madrid ile karşılaşan Galatasaray, bu maçın ardından İstanbul'a dönmeyerek çalışmalarını İspanya'da sürdürdü. İspanya'daki çalışmalarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Madrid'den Gaziantep'e ulaştı.
Gaziantep Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılıları çok sayıda taraftar karşılarken, taraftarlar Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile bazı futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Kafile daha sonra havalimanından kamp yapacağı otele hareket etti.
Gaziantep Kalyon Stadı'nda 9 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan Gaziantep FK-Galatasaray maçı saat 20.00'de başlayacak. Zorlu maçı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
GALATASARAY'IN GAZİANTEP FK MAÇI KAMP KADROSU ŞÖYLE:
"Fernando Muslera, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Batuhan Şen, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina."
(Said Vakkas Yağcı/İHA)

Galatasaray, Gaziantep, Madrid, Güncel

Kaynak: İHA

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