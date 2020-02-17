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Galatasaray, genç oyuncusu Mustafa Kapı'yı kadro dışı bıraktı

Galatasaray, Mustafa Kapı'nın sözleşme uzatma tekliflerini reddettiği gerekçesiyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

17.02.2020 12:59 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:40

'ın 17 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Mustafa Kapı kadro dışı bırakıldı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri reddettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

TARİHE GEÇMİŞTİ

2002 doğumlu oyuncusu Mustafa Kapı, geçtiğimiz sezon Galatasaray tarihine geçmişti. Sivasspor maçında sahaya giren Mustafa, Emre Belözoğlu'nun rekorunu geride bırakarak, bir lig maçında forma giyen en genç Sarı Kırmızılı futbolcu olmuştu.

MUSTAFA KAPI KİMDİR?

Futbola 11 yaşında Denizlispor'da başlayan 2002 doğumlu Mustafa Kapı, 12 yaşındayken Galatasaray'ın altyapısına geçti.

Sarı-kırmızılı ekipte gelişim liglerinde forma giyen Mustafa, gösterdiği performansla altyapı sorumlusu olan Hollandalı teknik adam Jan Olde Riekerink'in beğenisini kazandı.

Riekerink'in 2016'da Mustafa Denizli sonrasında A takım teknik direktörlüğüne getirilmesinin ardından Mustafa Kapı, 14 yaşındayken 8 Ekim 2016'da Bulgaristan'ın Levski Sofya takımıyla oynanan hazırlık maçında süre almıştı.

ALTYAPIDA 70 GOL

Mustafa Kapı, Galatasaray altyapısında attığı gollerle dikkati çekti.

Sarı-kırmızılı takımın altyapısında ve milli takımlarda farklı yaş kategorilerinde toplamda 158 maçta forma giyen orta saha oyuncusu, 2'si ay-yıldızlı formayla olmak üzere 70 gole imza attı.

Maçın ardından taraftarlar Mustafa Kapı'dan kendilerine 'üçlü çektirmesini' isterken genç futbolcu kaptan Muslera'ya gitti, tecrübeli file bekçesi de taraftarın isteğinin yerine getirilmesini söyleyerek Mustafa'yı üçlü çektirmeye gönderdi.

Bu sezon U19 Ligi'nde 8 maça çıkan Mustafa Kapı, bu mücadelelerde 4 gol attı. U21 Ligi'nde de tek maça çıkan genç yıldız, Kayserispor filelerini de havalandırmayı başarmıştı.

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Galatasaray, genç oyuncusu Mustafa Kapı'yı kadro dışı bıraktı

Galatasaray, Futbol, Spor


HABER YORUMLARI (14)
SALİH UCANİN KOPYASI FENEV YAKINDA:TALiP DEMEDi DEMEYiN
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HACI ARİF:Liverpol''a gönderin gitsin.
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EMEKLI GAZETECI:BUNUN MEDYAYA SIZMASI Bile KULÜBÜN AYIBI. . DEMEKKI IKNADA INANDIRICI OLAMAMISSINIZ. . . Emege YAZIK. . . GALATASARAYLIYIM. .
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POYRAZ:yetenekliyse az daha vereydiniz. ne var bunda. kimler kimler boş paralar yedi. belki verdiğinin misliyle geri alacaksın. önemli olan kadro dışı bırakmak değil takıma kazandırmaktır bence yazık olmuş
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YORUMCU:yabancı sınırı geliyor nasılsa ondandır. menejer kim araştırmak lazım. .
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AA:Besle kargaya oysun gozunu.
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HULK:ikinci emre vakası
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BLACK EAGLE:Haydi Beşiktaş bu yiğidi Şaibesaray''ın elnden alalım. . .
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MUSTAFA37:Güldürdün beni çocuk. Başkanınız elektrik faturasını ödeyecek para kalmadı beşiktaşta diyor. Sende para varsa sen al hibe et kurumuna. şakacı çocuk . . .
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BJK:BUNUN TİPİ FENEV Lİ LO
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