Galatasaray, genç oyuncusu Mustafa Kapı'yı kadro dışı bıraktı

Galatasaray 'ın 17 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Mustafa Kapı kadro dışı bırakıldı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri reddettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

TARİHE GEÇMİŞTİ

2002 doğumlu oyuncusu Mustafa Kapı, geçtiğimiz sezon Galatasaray tarihine geçmişti. Sivasspor maçında sahaya giren Mustafa, Emre Belözoğlu'nun rekorunu geride bırakarak, bir lig maçında forma giyen en genç Sarı Kırmızılı futbolcu olmuştu.

MUSTAFA KAPI KİMDİR?

Futbola 11 yaşında Denizlispor'da başlayan 2002 doğumlu Mustafa Kapı, 12 yaşındayken Galatasaray'ın altyapısına geçti.

Sarı-kırmızılı ekipte gelişim liglerinde forma giyen Mustafa, gösterdiği performansla altyapı sorumlusu olan Hollandalı teknik adam Jan Olde Riekerink'in beğenisini kazandı.

Riekerink'in 2016'da Mustafa Denizli sonrasında A takım teknik direktörlüğüne getirilmesinin ardından Mustafa Kapı, 14 yaşındayken 8 Ekim 2016'da Bulgaristan'ın Levski Sofya takımıyla oynanan hazırlık maçında süre almıştı.

ALTYAPIDA 70 GOL

Mustafa Kapı, Galatasaray altyapısında attığı gollerle dikkati çekti.

Sarı-kırmızılı takımın altyapısında ve milli takımlarda farklı yaş kategorilerinde toplamda 158 maçta forma giyen orta saha oyuncusu, 2'si ay-yıldızlı formayla olmak üzere 70 gole imza attı.

Maçın ardından taraftarlar Mustafa Kapı'dan kendilerine 'üçlü çektirmesini' isterken genç futbolcu kaptan Muslera'ya gitti, tecrübeli file bekçesi de taraftarın isteğinin yerine getirilmesini söyleyerek Mustafa'yı üçlü çektirmeye gönderdi.

Bu sezon U19 Ligi'nde 8 maça çıkan Mustafa Kapı, bu mücadelelerde 4 gol attı. U21 Ligi'nde de tek maça çıkan genç yıldız, Kayserispor filelerini de havalandırmayı başarmıştı.