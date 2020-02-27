Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Gençlerbirliği maçı şifresiz mi?

Süper Lig'de zirve yarışı hız kazanırken artık her maç ayrı bir önem kazanmaya başladı. Zirve yarışı veren takımların puan kaybına tahammülün olmadığı haftalara girilirken Galatasaray Gençlerbirliği maçı heyecanla beklenmeye başlandı. Peki, Galatasaray Gençlerbirliği maçı şifresiz mi? Galatasaray Gençlerbirliği maçı bilet fiyatları ne kadar? Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Gençlerbirliği maçı 1 Mart Pazar günü (1.03.2020 ) saat 19:00'da oynanacak.

GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Gençlerbirliği maçı beIN SPORTS ekranlarında olacak.

GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray Gençlerbirliği maçı ücretli platform olan beIN SPORTS'tan yayınlanacak.

GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HAKEMİ KİM?

ARDA KARDEŞLER(Hakem)

VOLKAN AHMET NARİNÇ(1. Yardımcı Hakem)

HAKAN YEMİŞKEN(2. Yardımcı Hakem)

ONUR ÖZÜTOPRAK(Dördüncü Hakem)

SUAT ARSLANBOĞA(VAR)

İBRAHİM ÇAĞLAR UYARCAN(AVAR)

GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI BİLET FİYATLARI

Maçın biletleri 26 Şubat Çarşamba itibarıyla, Aslanlıyol gişeleri, aktif satış noktaları, passo.com.tr ve 0850 724 33 44 numaralı passolig çağrı merkezinden satışa sunulmuştur.

1. Kategori - 650,00 TL

2. Kategori - 550,00 TL

3. Kategori - 500,00 TL

4. Kategori - 500,00 TL

5. Kategori - 400,00 TL

6. Kategori - 350,00 TL

7. Kategori - 300,00 TL

8. Kategori - 200,00 TL

9. Kategori - 150,00 TL

10. Kategori - 110,00 TL

11. Kategori - 100,00 TL

Misafir - 100,00 TL