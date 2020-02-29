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Galatasaray, Gençlerbirliği maçına hazır

Süper Lig'in 24. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

29.02.2020 19:24 | Son Güncelleme: 29.02.2020 19:24Galatasaray, Gençlerbirliği maçına hazır
Süper Lig'in 24. haftasında yarın 'ni konuk edecek , hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Gruplar halinde 5'e 2 dar alanda pas oyunuyla süren idmanın ana bölümünde taktik çalışmanın gerçekleştirildiği aktarıldı.
Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.
Hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, kampa girdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri, Gençlerbirliği, Galatasaray, Spor

Kaynak: AA

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29.02.2020 20:12:35