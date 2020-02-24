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Galatasaray, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

24.02.2020 16:14 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:14Galatasaray, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Fenerbahçe derbisinde tam süre görev alan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.
Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri, kuvvet ve koşu çalışmasının ardından 19 yaş altı takımı ile çift kale maç oynadığı belirtildi.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 26 Şubat Çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

Gençlerbirliği, Galatasaray, Spor

Kaynak: AA

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