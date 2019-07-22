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Galatasaray, göl kenarında koştu

Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

22.07.2019 21:30 Galatasaray, göl kenarında koştu
Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.
Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılı ekip, günü hafif tempolu tek idmanla tamamladı.
Kamptaki 6. gününü geride bırakan Galatasaraylı futbolcular, konakladığı otelin yakınlarındaki bir göl kenarında koştu. İtalyan kondisyoner Alberto Bartali yönetimindeki koşuda oyuncular toplu halde Galatasaray marşları söyledi.
Bartali'nin yanı sıra yardımcı antrenörlerden Ümit Davala, koşuyu bisikletle takip etti.
Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
Kaynak: AA
Galatasaray, Avusturya, Futbol, Tirol, Spor

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