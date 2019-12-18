Haberler » Spor » Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı - Spor

Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 16'ncı haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

18.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:52Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

, Süper Lig'in 16'ncı haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda dün akşam Tuzlaspor'a karşı oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamlarken diğer oyuncular ise salonda core stabilizasyon çalışmasıyla antrenmana başladı. Daha sonra sahada sürat koşuları ve interval koşular gerçekleştirilirken antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Antrenmanı bir dönem sarı-kırmızılı formayı giyen Felipe Melo da takip etti.

Sarı-kırmızılı ekip, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.



Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:19 Anagold 24 Erzincanspor - Beşiktaş maçının ardından - Spor
16:16 Hamsik Napoli'ye Geri Döndü - Spor
16:16 Real Madrid El Clasico için Barcelona'ya Geldi - Spor
16:16 Lukaku'nun Barcelona'ya Attığı Gol - Spor
16:16 Tottenham 1-2 Chelsea Maç Özeti - Spor
15:16 Gökhan Çıra'ya tepki, bu kez eski G.Saraylı yıldızın eşinden geldi! - Spor
15:02 Yenilgi sonrası Oğuzhan isyan ettirdi: Sana göre değil - Spor
14:59 G.Saray'ın borcu açıklandı! Rakam dudak uçuklattı - Spor
12:57 G.Saray'dan Tuzlaspor ve Gökhan Çıra için çok sert açıklama! - Spor
12:48 Beşiktaş'a Erzincan'da soğuk duş! Yenilgiye rağmen turladı - Spor
18.12.2019 16:21:37