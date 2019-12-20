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Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

20.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:05 Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
, Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekip, Göztepe maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Öte yandan antrenman öncesinde Ryan Babel'in doğum günü kutlandı.

Galatasaray, Göztepe karşılaşması için bugün saat 15.00'te Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla İzmir'e hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.

Galatasaray'ın Göztepe maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Fernando Muslera, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli." - İSTANBUL

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Spor

Kaynak: İHA

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