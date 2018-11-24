24 Kasım 2018, 18:42
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Galatasaray Gözünü Devler Ligi'ne Çevirdi

Galatasaray Gözünü Devler Ligi

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında dün Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, gözünü UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. haftasında 28 Kasım Çarşamba günü Lokomotiv Moskova'ya konuk olacağı maça çevirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay  Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen  antrenmanda, Atiker Konyaspor maçında tam süre alan oyuncuların yenilenme  çalışması yaptığı belirtildi.
Diğer futbolcuların ise dinamik ısınmayla başlanan idmanda, dar alan  oyunları üzerinde durdukları aktarıldı.
Öte yandan, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle İstinye  Üniversitesi'nden bir grup akademisyenin idmanı takip ettiği aktarıldı. Teknik  direktör Fatih Terim ile oyuncuların, antrenman öncesi akademisyenlere çiçek ve  forma hediye ettiği ifade edildi.
Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Fatih Terim,Konyaspor,Galatasaray

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