Galatasaray grubunda kaçıncı sırada? İşte puan durumu

İlk hafta maçında deplasmanda Club Brugge ile 0-0 berabere kalan, ikinci haftada sahasında Paris Saint Germain'e (PSG) 1-0 mağlup olan Galatasaray, üçüncü hafta müsabakasında Real Madrid'i Türk Telekom Stadı'nda konuk etti.

Mücadelenin başında Florin Andone ile girdiği pozisyonlardan yararlanamayan sarı-kırmızılı takım, 18. dakikada Toni Kross'un golüyle 1-0 geriye düştü. İlk yarıyı bu skorla geride kapatan Galatasaray, ikinci devrede üretken bir görüntü çizemedi. Rakibinin ataklarında kaleci Fernando Muslera kalesinde gole izin vermeyince maç 1-0 Real Madrid'in üstünlüğüyle sona erdi.

PSG DEPLASMANDA 5'LEDİ

Bu sonuçla Galatasaray 1 puanda kalırken, Real Madrid puanını 4'e çıkardı. Haftaya averajla İspanyol temsilcisinin önünde 3. sırada giren sarı-kırmızılılar, son sıraya geriledi. Gruptaki diğer maçta PSG deplasmanda Club Brugge'ü 5-0 gibi farklı bir skorla geçti. Lider olan Fransız ekibi 9 puana yükselirken, Belçika temsilcisi 2 puanda kaldı.

İşte puan durumu:

1- PSG: 9 puan

2- Real Madrid: 4 puan

3- Club Brugge: 2 puan

4- Galatasaray: 1 puan