Galatasaray, Gruptan Çıkma Şansını Kaybetti

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 5. haftasında Lokomotiv Moskova
'ya Rusya
deplasmanında 2-0 yenilen Galatasaray
, son maçlar öncesi üst tura yükselme şansını yitirdi.
Geride kalan 5 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 4 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, 3. sıradaki yerini korudu.
Galatasaray'ın Rusya'da aldığı yenilginin ardından grupta ilk iki sırada bulunan Porto
ve Schalke 04
bir üst tura yükselmeyi garantiledi.
Grubun son haftasında Portekiz
temsilcisi Porto'yu Türk Telekom
Stadı'nda ağırlayacak sarı-kırmızılı ekip, bu maçı kazanması durumunda UEFA Avrupa
Ligi'ne kalacak. Galatasaray, Porto'ya yenilmesi veya berabere kalması halinde Schalke 04 ile Lokomotiv Moskova arasında oynanacak maçın sonucunu bekleyecek.
Lokomotiv Moskova,Rusya Federasyonu,Galatasaray
28 Kasım 2018 Çarşamba 23:07