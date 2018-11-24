Galatasaray-Gündoğdu Adana Basketbol: 95-66

Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Tekin Özübir
, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Mesut Öztürk Galatasaray
: Işıl Alben
13, İrem Naz Topuz, Jefferson 15, Abdi 6, Macaulay 9, İnci Güçlü
16, Sinem Ataş
18, Şerife Alperi Onar 13, Eda Şahin 5, Mısra Albayrak, Miray Balotu Gündoğdu Adana
Basketbol: Manolya Kurtulmuş 12, Marginean 21, Bouthors 3, Boyd 17, Ervin 7, Fatmanur Karakaş, Zeynep Öykü Kalbisağde 6, Sevgi Tonguç
1. Periyot: 17-14 Devre: 42-33 3. Periyot: 70-56
Beş faulle çıkan: 34.32 Macaulay (Galatasaray)
Gündoğdu,basketbol,Adana,Galatasaray
24 Kasım 2018 Cumartesi 19:17