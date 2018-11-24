24 Kasım 2018, 19:17
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Galatasaray-Gündoğdu Adana Basketbol: 95-66

Galatasaray-Gündoğdu Adana Basketbol: 95-66

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Gündoğdu Adana Basketbol'a fark attı: 95-66.



Salon: Ahmet Cömert 

Hakemler: Tekin Özübir, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Mesut Öztürk 

Galatasaray: Işıl Alben 13, İrem Naz Topuz, Jefferson 15, Abdi 6, Macaulay 9, İnci Güçlü 16, Sinem Ataş 18, Şerife Alperi Onar 13, Eda Şahin 5, Mısra Albayrak, Miray Balotu Gündoğdu 

Adana Basketbol: Manolya Kurtulmuş 12, Marginean 21, Bouthors 3, Boyd 17, Ervin 7, Fatmanur Karakaş, Zeynep Öykü Kalbisağde 6, Sevgi Tonguç 

1. Periyot: 17-14 Devre: 42-33 3. Periyot: 70-56 

Beş faulle çıkan: 34.32 Macaulay (Galatasaray) Gündoğdu,basketbol,Adana,Galatasaray

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