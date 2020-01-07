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Galatasaray, günü tek idmanla kapattı

Galatasaray, 2019-2020 sezonu ikinci yarı hazırlıkları kapsamında bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir antrenman gerçekleştirdi.

07.01.2020 19:03 | Son Güncelleme: 07.01.2020 19:03 Galatasaray, günü tek idmanla kapattı

, 2019-2020 sezonu ikinci yarı hazırlıkları kapsamında bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmana salon çalışmasıyla başlandı. Daha sonra kumda kuvvet çalışması yapıldı. Antrenmanın ana kısmında, ısınma hareketlerinin ardından teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 11'e 11 çift kale taktik oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri sonrası tamamlandı.Sarı kırmızılı takım, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla devam edecek.



Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Spor

Kaynak: DHA

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