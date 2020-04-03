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Galatasaray, Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak istiyor

Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'la ilgili müthiş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Galatasaray, sezon sonu Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım'ı gündemine aldı.

03.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:39

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray 'da gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Önümüzdeki sezon mutlak bir sol bek takviyesi yapmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, sezon sonu Fenerbahçe 'yle sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım'ı gündemine aldı.

TERİM İSTİYOR

Nagatomo'nun takımdan ayrılacağı ortamda Marcelo Saracchi gelecek sezon Galatasaray'ın tek sol beki olarak kalacak. Kurzawa ihtimali şu an kenarda dururken Terim'in Hasan Ali'yi de listesine eklediği ifade edildi. Tecrübeli çalıştırıcının, Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan oyuncuyu, şartlar uygun olması halinde kadrosuna katabileceği öğrenildi.

ŞENER ÖZBAYRAKLI AYRILIYOR

Galatasaray'da Saracchi'nin bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor, Kurzawa alınırsa Terim, ikili rotasyon uygulayacak. Nagatomo'nun yanı sıra Şener ile de yollar ayrılacak.

(Milliyet)

Galatasaray, Hasan Ali Kaldırım’ı kadrosuna katmak istiyor
Etiketler: Hasan Ali Kaldırım, Galatasaray, Fenerbahçe, Hasan Ali, Spor

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Galatasaray, Fenerbahce'den Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak istiyor
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Haberler ›› Spor ››Galatasaray, Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak istiyor - Spor
Yorumlar (4)
CAN DEP:Hasan Aliyi Kaldirimda görsem tanimam...
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HASAN ALİ KALDIRIM:Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe''mizin değeridir. Oyuncuların kondisyon ve performans gibi değişim ve dönüşüm yaşadığı dönemlerde takım değiştirmesi gerekebilir. Bununla birlikte gitse bile Galatasaray''a değil yurt dışında bir takıma yahut Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor dışında bir takıma olmalıdır.
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KRALEX:ÜSTÜNE PARA VERELİMMM
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1234:Şener de olduğu gibi alında kurtulalım
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