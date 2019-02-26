Galatasaray, Hatayspor Maçına Hazır

Galatasaray
, Ziraat Türkiye Kupası
çeyrek finalinde yarın Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor
ile deplasmanda yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde teknik direktör Fatih Terim
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda koordinasyon ve sürat çalışmalarının ardından sınırlı alanda taktik oyunlar üzerinde durulduğu bildirildi.
Açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor ile yapılan mücadelede 90 dakika forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi.
Akşam saatlerinde Hatay'a gidecek Galatasaray kafilesinde şu futbolcuların yer aldığı aktarıldı:
Mariano Ferreira Filho, Ahmet Çalık
, Selçuk İnan
, Sinan Gümüş
, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Ryan Donk
, Badou Ndiaye
, Ömer Bayram
, Emre Akbaba
, Henry Onyekuru
, Konstantinos Mitroglou, Semih Kaya
, Emre Taşdemir
, Yunus Akgün
, Atalay Babacan
, Gökay Güney
, Mustafa Kapı, Marcao, Celil Yüksel, Muğdat Çelik.
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Kaynak: AA