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Galatasaray, Hatem Ben Arfa'ya transfer teklifinde bulundu!

Fransız basını, Galatasaray'ın, bonservisi elinde bulunan yıldız oyuncu Hatem Ben Arfa'ya transfer teklifinde bulunduğunu yazdı.

20.12.2019 08:35 | Son Güncelleme: 20.12.2019 08:41

Teknik direktör Fatih Terim'in sürekli Ocak ayını işaret ettiği 'dan ilk hamleler gelmeye başladı. Fransız basınından Foot Mercato'ya göre; Sarı Kırmızılılar Fransız futbolunun önemli yıldızlarından olan ve birkaç sezondur adı sıkça Fenerbahçe'yle de anılan Hatem Ben Arfa'ya sözleşme önerdi.

YILLIK 3 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Haberde Galatasaray'ın önerdiği kontratın 1,5 sezonluk olduğu ve yıllık 3 milyon euro, toplamda da 4,5 milyon euroluk bir ödeme planını içerdiği belirtildi. Son olarak Rennes'de forma giyen ve Fransız ekibiyle 30 Haziran'da biten sözleşmesinin ardından birçok teklif almasına rağmen bunları değerlendirmeyen 32 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'dan düşünmek için süre istediği belirtiliyor.

(Fanatik)

Galatasaray, Hatem Ben Arfa'ya transfer teklifinde bulundu!

Fatih Terim, Galatasaray, Spor


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MESSY: senelerdir her transfer döneminde ülkemize transfer olan oyuncu. Allahtan Ronaldinho futbolu bıraktıda daha görmüyoruz haberlerini
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