Galatasaray hazırlık maçında İstanbul'u 3-2 mağlup etti

Milli maçlar sebebiyle lige verilen ara sebebiyle yapılan hazırlık maçında Galatasaray, İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti.

Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. haftasında evinde Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı çalışmayla devam etti. Sarı-kırmızılılar, bu kapsamda TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşılaştı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen müsabakadan Galatasaray 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılıların gollerini 18. dakikada Jimmy Durmaz, 20. dakikada Taylan Antalyalı ve 38. dakikada Emre Mor kaydederken, İstanbulspor'un gollerini ise 4. dakikada Papa Diouf ve 81. dakikada penaltıdan Yunus Emre Yalçın attı.

FALCAO SALONDA ÇALIŞTI

Adem Büyük, dün yapılan idmanda sağ baldırına aldığı darbe sonrası bu bölgede hematom oluşması nedeniyle tedbir amaçlı olarak karşılaşmada yer almadı. Radamel Falcao, günü tedavisinin ardından salon çalışmasıyla tamamlarken, Christian Luyindama ise takımdan ayrı salonda özel bir çalışma yaptı. Mario Lemina da fizyoterapistler eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarına başladı.

Galatasaray, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına pazartesi günü saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.