Galatasaray, hazırlık maçında istanbulspor'u mağlup etti

Galatasaray, Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları kapsamında, TFF 1'inci lig ekiplerinden İstanbulspor'la karşılaştı. Sarı-kırmızılılar sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Galatasaray, milli maç nedeniyle lige verilen arada, Süper Lig'in 8'inci haftasında Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde TFF 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Galatasaray, mücadeleden Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı ve Emre Mor'un attığı gollerle 3-2 galip ayrıldı. Mücadelede, İstanbulspor'un gollerini ise Papa Diouf ve penaltıdan Emre Yalçın kaydetti.

SAKAT OYUNCULARDA SON DURUM

Öte yandan, Galatasaray'da milli takımlarda yer alan oyuncuların yanı sıra Adem Büyük, Radamel Falcao, Christian Luyindama ve Mario Lemina, İstanbulspor karşılaşmasında forma giymedi. Adem Büyük, dün yapılan idmanda sağ baldırına aldığı darbe sonrası bu bölgede hematom oluşması nedeniyle tedbir amaçlı olarak karşılaşmada yer almazken, Christian Luyindama, tedavisinin ardından takımdan ayrı salonda özel bir çalışma yaptı. Radamel Falcao, günü tedavisinin ardından salon çalışmasıyla tamamlarken bir diğer oyuncu Mario Lemina da tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarına başladı.

Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor maçının hazırlıklarına 14 Ekim Pazartesi günü yapacağı antrenman ile devam edecek.