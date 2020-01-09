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Galatasaray, hazırlık maçında U19 Takımı'na 3-0 mağlup oldu

İkinci devre hazırlıklarını sürdüren Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Galatasaray, U19 Takımı ile hazırlık maçı yaptı. Florya'da oynanan mücadeleyi U19 Takımı, 3-0 kazandı, Fatih Terim'e 'Biz de buradayız!' mesajı verdi. Galatasaray Kulübü'nün bu mağlubiyetin ardından skoru ve maç bilgisini resmi hesaplarından paylaşmaması ise dikkat çekti.

09.01.2020 09:02 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:16

, 2019-2020 sezonu ikinci yarı hazırlıkları kapsamında bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı çift antrenman gerçekleştirdi. Akşam antrenmanında U19 Takımı ile hazırlık maçı oynanırken, genç aslanlar sahadan 3-0 galip ayrıldı. A Takım'ın kamp kadrosunda yer almayan U19'un gollerini Yunus Akgün, Erencan Yardımcı ve Atalay Babacan kaydetti.

Galatasaray, sahaya Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Taylan, Emre Mor, Babel 11'i ile çıktı. Maçın ikinci yarısında ise Linnes, Selçuk İnan, Şener ve Adem Büyük forma giydi.

TERİM'E NET MESAJ

Teknik patron Fatih Terim'in kamp kadrosuna U19 Takımı'ndan 1 oyuncu bile almaması tepki çekmişti. U19 Takımı futbolcuları ise, ağabeyleri karşısında gösterdiği performans ve aldıkları skorla Fatih Terim'e 'Biz de buradayız!' mesajı gönderdiler.

MAÇ SKORU PAYLAŞILMADI

Antrenman bilgisi paylaşan Galatasaray Kulübü, U19 maçının skoru ile ilgili herhangi bir bildirim geçmedi. İdman raporunda sadece ''Ana bölümde 19 Yaş Altı Takımımız ile 11'e 11 çift kale taktik oyun oynandı.'' bilgisi paylaşıldı.

(Fanatik)

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Galatasaray, hazırlık maçında U19 Takımı'na 3-0 mağlup oldu

Florya Metin Oktay Tesisleri, Fatih Terim, Galatasaray, Spor


HABER YORUMLARI (12)
FB`Lİ:Bide Bunlar bizim U19´larla karsilasmali belki 9 tane yerler :)
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1 4
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KRAL TERİM:Bu kendi iş içimiz kimseyi ilgilendrimez.
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RECEP:çünkü bu genç aslanlar gerçek gs ruhuyla çekirdekten yetişiyor kendisi sahada ruhu para hesabında olanlardan değiller işte bize böyle aslanlar gerekli seniseviyoruz fatih hocam yeter artık ikinci yarı gerçekten oynamak isteyenlerin o güzide formayı giymesini istiyoruz bir, , garip, , , aslan. . . . .
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GS LI:Gençlere şans verin yönetim ve Terim
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ULTRAKEDİ:Paratör kendini kurtarma peşinde. Gençler iyi veya kötü onu hiç bağlamıyor.
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GFD:babel seri gibi çöpler olunca alt ligde gençler harcanıyor gerçekten
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RECEP:hocam transfere negerek varki çıkar sahaya 11 genç aslanı seyirzevkine doyamassın.
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GS:İLLA YABANCILARA PARA BASMAK MI GEREKİYOR. GENÇLERİMİZ CANAVAR GİBİ. ONLARADA ŞANS VERMEK GEREKİR
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SİNİRLİ GALATASARAYLI:bahahhahahahahhahahhahahahha
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EMOXXX:ne yapalım şimdi u 19 takımıylamı sahaya çıkalım
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