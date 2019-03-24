Galatasaray, Hazırlık Maçında Ümraniyespor'u 3-2 Yendi

Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile yaptığı hazırlık maçını 3-2 kazandı. Sarı-kırmızılı takımın gollerini Muğdat Çelik, Ryan Donk ve penaltıdan Selçuk İnan attı. Ümraniyespor'un gollerini ise Serkan Göksu ile penaltıdan Recep Aydın kaydetti.

SİNAN İLE AHMET RİSKE EDİLMEDİ

Kasık adalesinde sertleşme oluşan Ahmet Çalık ve belinde ağrı hisseden Sinan Gümüş, tedbir amaçlı olarak maçta yer almazken iki oyuncu da günü özel program dahilinde çalışarak tamamladı. Yuto Nagatomo ise kendisi için hazırlanan kuvvet çalışmalarına devam etti.

MİTROGLOU'NUN YUNANİSTAN'DAN DÖNMESİ BEKLENİYOR

Yunanistan Milli Takımı'nda sakatlanan Konstantinos Mitroglou'nun durumu da oyuncunun İstanbul'a dönmesinin ardından yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı ifade edildi.

Kaynak: İHA