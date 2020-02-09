Galatasaray HDI Sigorta: 3-0

SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Nurper Özbar, Metin Korkut
FENERBAHÇE OPET: Thompson, Eda Erdem Dündar, Fatma Yıldırım, Naz Aydemir Akyol, Robinson, Bahar Toksoy Guidetti (Aylin Sarıoğlu, Melis Yılmaz, Beliz Başkır)
GALATASARAY HDI SİGORTA: Çağla Akın, Güldeniz Önal, Rykhliuk, Aslı Kalaç, Anthi, Belien (Gizem Karadayı, Nilay Karaağaç, Beren Yeşilırmak, Cansu Çetin)
SETLER: 25-21, 25-23, 25-20
SÜRE: 82 dakika (25, 31, 26)
İSTANBUL, - Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15'inci haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında Galatasaray
HDI Sigorta
'yı 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı-lacivertli ekip, 15'inci maçında 13'üncü elde ederken Galatasaray HDI Sigorta ise bu sezon 3'üncü yenilgisini aldı.