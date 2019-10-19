Haberler » Spor » Galatasaray HDI Sigorta 3'te 3 yaptı

Galatasaray HDI Sigorta 3'te 3 yaptı

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 3'üncü haftasında oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek ligde 3'te 3 yaptı.

19.10.2019 21:49Galatasaray HDI Sigorta 3'te 3 yaptı
Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 3'üncü haftasında oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek ligde 3'te 3 yaptı.

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Beşiktaş ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya geldi. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar 17-25, 18-25, 25-23 ve 19-25'lik setlerle siyah beyazlılara 3-1'lik üstünlük sağlayarak mücadeleden galip ayrıldı.

Galatasaray HDI Sigorta, Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 4'üncü haftasında 25 Ekim Cuma günü saat 18.30'da derbi müsabakasında Fenerbahçe Opet'i ağırlayacak. Beşiktaş ise 26 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Eczacıbaşı Vitra'ya konuk olacak.


- İstanbul

Vestel Venüs, Galatasaray, Beşiktaş, Sigorta, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
22:38 Salomon Cappadocia Ultra-Trail Koşusu
22:35 Beşiktaş Sompo Sigorta - Teksüt Bandırma: 97-82
22:29 MKE Ankaragücü - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
22:26 Basketbol: Toplu sonuç
22:24 ING Basketbol Süper Ligi
22:19 MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçından kareler
22:14 St. Pauli'den çifte standart
19.10.2019 23:01:47