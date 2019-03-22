Galatasaray Hdı Sigorta-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-2

Kaynak: DHA

SALON: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor KompleksiHAKEMLER: Ebru Ayata (xx), Serhat Büyükpamukçu (xx)GALATASARAY HDI SİGORTA: Çağla (xx), Leys (xxx), Aslı (xxx), Meryem (xxx), Hande (xxxx), Jackson (xxx), Gizem (xx), Nur (xx), Buse (xx), Melike (xx)AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Gözde (xx), Duygu (xx), Fulden (xx), Jineiry Martinez (xx), Lopez (xxx), Brayelin Martinez (xxx), Sedef (xx), Erce (xx), Nikolaeva (xx), Ezgi (x), Ceyda (x)SETLER: 25-18, 22-25, 21-25, 25-15, 15-8SÜRE: 117 dakika (26, 26, 27, 23, 15)VOLEYBOL AXA Sigorta Kadınlar Kupa Volley çeyrek final maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray HDI Sigorta yarı finale adını yazdıran ilk ekip olmayı başardı. Sarı-kırmızılılar ilk seti 25-22 kazanıp durumu 1-0 yaptı. Aydın BŞB, ikinci seti 25-22, üçüncü seti de 25-21 kazanıp 2-1 öne geçti. Dördüncü sette toparlanan Galatasaray 25-15'lik skorla durumu 2-2 yaptı. Tie-Break setini de 15-8 kazanan Galatasaray turu geçti. Galatasaray HDI Sigorta yarı finalde Eczacıbaşı VitrA-Nilüfer Belediyespor maçının galibiyle karşılaşacak. - İzmir