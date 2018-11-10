Galatasaray Hdı Sigorta - Beşiktaş: 2-3

SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Ramazan Demiröz, Aylin Nazire Turnaoğlu
GALATASARAY HDI SİGORTA: Hande Baladın
, Aslı Kalaç
, Meryem
Boz, Leys, Jackson, Çağla Akın
( Gizem Karadayı
, Cansu Çetin
, Nursevil Aydınlar)
BEŞİKTAŞ: Arelya Karasoy, Ceren Kestirengöz
, Janset
Erkul, Rykhliuk, Jerkov, Belien (Pınar
Atasever, Tuğçe Ersan, Hümay Topaloğlu, Dilara Bilge, MerveTanıl)
SETLER: 15-25, 23-25, 25-18, 25-18, 12-15
SÜRE: 128 dakika (22, 29, 30, 28, 19) Vestel
Venus Sultanlar Ligi 3'inci haftasında oynanan mücadelede Beşiktaş
, deplasmanda Galatasaray
HDI Sigorta
'yı 3-2 mağlup etti.
Siyah-beyazlılar, ilk seti 25-15 kazanarak 1-0 öne geçti. Beşiktaş çekişmeli geçen 2'nci seti de kazanarak durumu 2-0 yaptı. Hande'nin iyi performansıyla 3'üncü seti kazanan Galatasaray HDI Sigorta, seti 25-18 kazanarak durumu 2-1'e getirdi. 4'üncü Galatasaray, iyi performansını sürdürdü ve seti 25-18 kazanarak ve skoru 2-2 yaptı. Tie-break setini ise Beşiktaş, 15-12 kazanarak müsabakadan 3-2 galip ayrıldı. - İstanbul
Gizem Karadayı,Galatasaray,Sigorta,Beşiktaş
10 Kasım 2018 Cumartesi 16:57