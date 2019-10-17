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Galatasaray HDI Sigorta - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3-0

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin geleneksel olarak düzenlediği Ci Group 5. TSYD Voleybol Turnuvası'nın ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyesini 3-0 yendi.

17.10.2019 15:27Galatasaray HDI Sigorta - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3-0

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin geleneksel olarak düzenlediği Ci Group 5. TSYD Voleybol Turnuvası'nın ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyesini 3-0 yendi.

Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-kırmızılılar ilk seti 25-20 kazanıp 1-0 öne geçti. İkinci sette de rahat bir oyun sergileyen Galatasaray, seti 25-16 alarak durumu 2-0 yaptı. Üçüncü sette de yeşil-beyazlılara geçit vermeyen Galatasaray, 25-15'lik sonuçla salondan 3-0 galip ayrıldı. 3 gün sürecek ve lig usulü oynanan turnuvada Galatasaray yarın İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelirken, Bursa ekibi de Arkasspor'la kozlarını paylaşacak.


- İzmir

Galatasaray, Sigorta, İzmir, Bursa, Spor

Kaynak: DHA

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