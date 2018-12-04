Galatasaray Hdı Sigorta - Csm Targoviste: 3-0

SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Milan
Todorov, Lutz Steinmetz
GALATASARAY HDI SİGORTA: Leys, Aslı Kalaç
, Meryem
Boz, Cansu Çetin
, Jackson, Nursevil Aydınlar ( Gizem Karadayı
, Dilara Gedikoğlu, Buse Kayacan, Elif Su Eriçek, Melike Yılmaz
)
CSM TARGOVİSTE: Lakovic, Calota, Trica, Djuric, Buterez, Balae (Jeremic, Ciocian, Marciu, Rosca, Pamfil)
SETLER: 25-22, 25-19, 25-16
SÜRE: 62 dakika (24, 20, 18)
CEV Kupası 16'lı final turunda Galatasaray
HDI Sigorta
Kadın Voleybol Takımı, 3-0'lık galibiyetin rövanşında Romanya
'nın CSM Targoviste takımını yine aynı skorla yenerek 8'li final turuna yükseldi.
Galatasaray HDI Sigorta, Nova KBM Branik (Slovenya
) - Yenisei Krasnoyarsk
(Rusya
) eşleşmesinin galibi ile 8'li final turunda karşı karşıya gelecek.
Melike Yılmaz,Gizem Karadayı,Galatasaray,Sigorta
04 Aralık 2018 Salı 21:51