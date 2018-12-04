04 Aralık 2018, 21:51
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Galatasaray Hdı Sigorta - Csm Targoviste: 3-0

Galatasaray Hdı Sigorta - Csm Targoviste: 3-0

SALON: Burhan FelekHAKEMLER: Milan Todorov, Lutz SteinmetzGALATASARAY HDI SİGORTA: Leys, Aslı Kalaç, Meryem Boz, Cansu Çetin, Jackson, Nursevil Aydınlar (Gizem Karadayı, Dilara Gedikoğlu, Buse Kayacan, Elif Su Eriçek, Melike Yılmaz)CSM TARGOVİSTE: Lakovic, Calota, Trica, Djuric, Buterez,...

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Milan Todorov, Lutz Steinmetz

GALATASARAY HDI SİGORTA: Leys, Aslı Kalaç, Meryem Boz, Cansu Çetin, Jackson, Nursevil Aydınlar ( Gizem Karadayı, Dilara Gedikoğlu, Buse Kayacan, Elif Su Eriçek, Melike Yılmaz)

CSM TARGOVİSTE: Lakovic, Calota, Trica, Djuric, Buterez, Balae (Jeremic, Ciocian, Marciu, Rosca, Pamfil)

SETLER: 25-22, 25-19, 25-16

SÜRE: 62 dakika (24, 20, 18)

CEV Kupası 16'lı final turunda Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, 3-0'lık galibiyetin rövanşında Romanya'nın CSM Targoviste takımını yine aynı skorla yenerek 8'li final turuna yükseldi.

Galatasaray HDI Sigorta, Nova KBM Branik (Slovenya) - Yenisei Krasnoyarsk (Rusya) eşleşmesinin galibi ile 8'li final turunda karşı karşıya gelecek.

Melike Yılmaz,Gizem Karadayı,Galatasaray,Sigorta
04 Aralık 2018 Salı 21:51



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