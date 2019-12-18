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Galatasaray HDI Sigorta, Erkekler CEV Kupası'nda Dukla Liberec'e konuk olacak

Galatasaray HDI Sigorta Voleybol Takımı, Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında yarın Çekya ekibi Dukla Liberec'le deplasmanda karşılaşacak.

18.12.2019 09:52 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:52Galatasaray HDI Sigorta, Erkekler CEV Kupası'nda Dukla Liberec'e konuk olacak
HDI Takımı, Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında yarın Çekya ekibi Dukla Liberec'le deplasmanda karşılaşacak.
Liberec şehrindeki Dukla Liberec Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.
Rakibiyle İstanbul'da yaptığı ilk maçı 3-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, 8'li final turu yolunda Çekya'ya avantajlı durumda gidiyor.
Galatasaray, rakibi karşısında alacağı bir galibiyetin yanı sıra, 3-2'lik mağlubiyette de turu geçen takım olacak. Dukla Liberec'in 3-0 veya 3-1 üstünlüğü halinde ise turu geçen ekip altın sette belirlenecek.

Galatasaray, voleybol, Sigorta, Spor

Kaynak: AA

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