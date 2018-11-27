Galatasaray Hdı Sigorta, Romanya'dan Galibiyetle Dönüyor

SALON: Targoviste Sports Hall
HAKEMLER: Rene Cinatl (Çekya), Simeon Ivanov (Bulgaristan
)
CSM TARGOVISTE: Lakovic, Calota, Trica, Sredic, Buterez, Klisura, Jeremic (L) (Balae, Djuric, Pamfil (L), Ciocian, Marciu)
GALATASARAY: Hande, Aslı, Meryem
, Leys, Jackson, Çağla, Gizem (L) (Melike, Cansu, Sinem)
SETLER: 23-25, 21-25, 24-26
SÜRE: 80 dakika (30, 25, 25) Türkiye
'yi 2019 CEV Kupası kadınlar kategorisinde temsil eden Galatasaray
HDI Sigorta
, 16'lı Finaller Turu ilk maçında deplasmanda Romanya
'nın CSM Targoviste takımına konuk oldu. Galatasaray HDI Sigorta rakibini 23-25, 21-25 ve 24-26'lük setlerle 3-0 mağlup etti. Müsabakanın rövanşı 4 Aralık
Salı günü saat 19.00'da, İstanbul TVF Burhan Felek
Voleybol Salonu'nda oynanacak.
- İstanbul
Romanya,Bulgaristan,Sigorta,Galatasaray