Galatasaray Hdı Sigorta, Romanya Deplasmanında

Galatasaray
HDI Sigorta
Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında yarın deplasmanda Romanya
'nın CSM Targoviste ekibi ile karşı karşıya gelecek.
Targoviste kentinde oynanacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.
Karşılaşmanın rövanşı, 4 Aralık
Salı günü Burhan Felek
Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Galatasaray HDI Sigorta, rakibini elemesi durumunda Nova KBM Branik (Slovenya
)- Yenisei Krasnoyarsk
(Rusya
) eşleşmesinin galibi ile 8'li finalde mücadele edecek.
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26 Kasım 2018 Pazartesi 10:24