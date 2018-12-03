Galatasaray Hdı Sigorta, Tur İçin Sahaya Çıkıyor

Galatasaray
HDI Sigorta
Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında yarın Romanya
'nın CSM Targoviste ekibiyle karşılaşacak. Burhan Felek
Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazanan sarı-kırmızılı takım, yarınki müsabakadan istediği sonuçla ayrılarak 8'li final turuna yükselmeye çalışacak.
Galatasaray HDI Sigorta, rakibini elemesi durumunda Nova KBM Branik (Slovenya
)-Yenisei Krasnoyarsk
(Rusya
) eşleşmesinin galibi ile 8'li final turunda mücadele edecek.
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03 Aralık 2018 Pazartesi 10:17