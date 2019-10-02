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Galatasaray, Henry Onyekuru'nun peşinde

Nijerya basını, Galatasaray'ın, Monaco'da mutsuz olan Henry Onyekuru'yu Ocak ayında kiralayacağını yazdı.

02.10.2019 20:56

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giydikten sonra yaz transfer döneminde Monaco'nun yolunu tutan Henry Onyekuru ile ilgili ülkesi Nijerya'dan gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi. AOI Football adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre Avrupa devleri, 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunu devre arasında kadrosuna katabilmek için görüşmelere başladı.

"KİRALANMASI GÜNDEME GELEBİLİR"

Yıldız futbolcuya yakın bir kaynak, siteye yaptığı açıklamada "Onyekuru'nun Fransa'daki durumu bence açık. Oraya ufak bir sakatlıkla gitti. Bunu atlattıktan sonra da hocası, onu pek memnun etmeyen bir taktik değişikliğine gitti. Kendisi, genç ve oynamak isteyen bir oyuncu. Dolayısıyla onun devre arasında önündeki seçenekleri değerlendireceğini düşünüyorum. Eğer Monaco'daki durum değişmezse kiralanması gündeme gelebilir." ifadelerini kullandı.

BU SEZON 4 MAÇTA OYNADI

Haberde Onyekuru'nun yerine transfer ettiği isimlerden şu ana dek yeterli verimi alamayan Cim-Bom'un da eski oyuncularını Ocak'ta geri almak istediğibelirtildi. Kulübüyle 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunan yıldız isim, bu sezon 4 maçta 160 dakika süre alabildi.

(Fanatik)

Galatasaray, Henry Onyekuru'nun peşinde

Henry Onyekuru, Galatasaray, Nijerya, Spor

YORUMLAR(7)
AVRUPALI:İnşallah gelir...
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GERCEKCİ:Bu haber dogruysa en güzel haber bizim icin.
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ASDFGHJK:hadi inşallah hadi inşallah 1 aydır Gs''li olarak gözüme uyku girmiyor, Gs hücum yapamıyor orta açamıyor. sürekli geçen sene ki maçları izliyorum. gelsin onyekuru fernando ndiyaye.
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KENAN:Monaconun paf takımı 6saray işine yaramayanları gönderiyorlar
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KUŞ SERİSİ NİN KUYRUK ACISI MI VAR:Minik kuş dikkat et tüylerin yolunmasın. . .
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HER ZAMAN UMUT VARDIR:İNŞALLAH GELİR
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MİSAFİR:madem faydali olacaktida niye ligler baslamadan getirilmedi, bizim üc büyük denilen klüpler avrupada afrikada ne kadar döküntü varsa topladilar. yenildikcede bahane üretiyorlar.
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