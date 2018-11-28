Galatasaray'ı Mağlup Eden Lokomotiv Moskova, Şampiyonlar Liginde 14 Yıl Sonra Galip Geldi!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup etabı 5. maçında konuk olduğu Lokomotiv Moskova'ya 2-0 yenildi. Temsilcimiz Galatasaray, son maçlarda Lokomotiv Moskova ile grupta üçüncülük mücadelesi verecek. Rusya'dan hayal kırıklığı ile dönen sarı kırmızılılar, Avrupa deplasmanlarında kazanamama serisini sürdürdü. Bu galibiyetin Lokomotiv Moskova için anlamı büyük oldu.

Lokomotiv Moskova'ya yenilen Galatasaray'ın Avrupa deplasmanlarında kazanamama serisi 16 maça çıktı. Sarı kırmızılılar bu süreçteki 14. mağlubiyetini yaşarken, sadece 2 maçtan beraberlikle ayrıldı. Galatasaray ayrıca Avrupa deplasmanında oynadığı son 24 maçın tamamında gol yedi. Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 13 deplasman maçının 12'sinde kalesinde en az 2 gol gördü. Sarı kırmızılılar genel tabloya baktığımızda ise Avrupa kupalarında çıktığı son 23 karşılaşmada sadece 2 galibiyet alabildi.

GALATASARAY 21 YILLIK KÖTÜ REKORU TEKRARLADI

Galatasaray Şampiyonlar Liginde deplasmanda adeta unuttu. Devler Ligindeki son 3 dış saha maçında gol atamayan temsilcimiz, kötü serisini 4 maça çıkardı. Galatasaray en son 1997 yılındaki Şampiyonlar Ligi serüveninde üst üste 4 deplasman maçında gol atamamıştı.

(Futbol Arena)