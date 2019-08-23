Galatasaray'ı yakan 32 milyonluk kare!

Galatasaray, 48 gündür sürdürdüğü Radamel Falcao transferinde bir türlü son noktayı koyamadı. Monaco'nun G.Saray'a henüz 'Evet' dememesinin arkasında ise Monaco Kulübü'nün işi yokuşa sürmesi yatıyor.

FOTOĞRAF BÜTÜN PLANLARI BOZDU

İşte o ilginç detaylar;9 Ağustos'ta menajer Ahmet Bulut ile Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak Fransa'ya gitti. İkili, burada Falcao ile bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde prensip anlaşması sağlandı. O toplantıda Albayrak, Falcao ile samimi bir fotoğraf çektirdi.Yüksek maaş nedeniyle Fransız kulübü de 33 yaşındaki Kolombiyalı golcü ile yolları ayırmayı da düşünüyordu.Artık transfer bitme aşamasına gelmişti.

FRANSIZ EKİBİ İNAT EDİYOR

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak,Falcao ile çektirdiği fotoğrafı yakın bir akrabası ile paylaştı.Yakın akrabası kendisine gelen bu özel pozu dostlarıyla paylaşınca bu olay anı 10 Ağustos'ta sosyal medyaya düştü.

Tüm Dünya ve Avrupa bu fotoğraf üzerinden detaylı haberler yapmaya başladı. Galatasaray'ın Falcao ile anlaştığını öğrenen Monaco yöneticileri, karar değiştirerek Sarı-Kırmızılılar'dan bonservis konusunda 5 milyon euroluk (32 milyon TL) bir istekte bulundu. Fransız ekibinin yetkilileri, Falcao'ya yeni bir teklif yaparak da oyuncusunun aklını çelmeye çalıştı. Falcao ise kararını değiştirmedi.

ALBAYRAK FOTOĞRAF YÜZÜNDEN ÜZGÜN

Albayrak, bu fotoğrafın sosyal medyaya düşmesinden dolayı çok üzgün. Bu üzüntüsünü Denizlispor karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada net olarak dile getirmişti. Bu transferin netleşmesi için 2 yoldan birinin olması gerekiyor.

1- G.Saray, bir oyuncusunu satarak Monaco'nun istediği bonservis bedelini ödeyerek bu transferi bitirecek.

2- Slimani, Ben Yedder'i kadrosuna katan Monaco, bir golcü daha almayı planlıyor. Cim-Bom, bu transferi de bekleyerek bonservis ödememe olasılığını güçlendirebilir. Transfer uzayabilir.

Gazeteci Andrea Guerrero, Kolombiyalı golcüye Galatasaray'a gitmesi için Monaco'dan izin verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Guerrero, "Yapılan bir anlaşma var ve bunun keyfi olarak sonlandırılacağına inanmıyorum. Falcao, Galatasaray'a gitmek istiyor ve orada gerçekten iyi bir proje var. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak" diye konuştu.