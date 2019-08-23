Haberler» Spor» Haber

Galatasaray'ı yakan 32 milyonluk kare!

Galatasaray, uzun süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Falcao transferinde bir türlü Monaco ile anlaşamadı. Bunun sebebi ise, Abdurrahim Albayrak ile Falcao'nun transfer görüşmesi için bir araya geldiğinde çekilen fotoğrafın sosyal medyaya düşmesi olarak gösteriliyor. Oyuncuyu bedelsiz verecek olan Monaco, fotoğraf sonrası 5 milyon euro istiyor.

23.08.2019 09:57
Galatasaray'ı yakan 32 milyonluk kare!

Galatasaray, 48 gündür sürdürdüğü Radamel Falcao transferinde bir türlü son noktayı koyamadı. Monaco'nun G.Saray'a henüz 'Evet' dememesinin arkasında ise Monaco Kulübü'nün işi yokuşa sürmesi yatıyor.

FOTOĞRAF BÜTÜN PLANLARI BOZDU

İşte o ilginç detaylar;9 Ağustos'ta menajer Ahmet Bulut ile Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak Fransa'ya gitti. İkili, burada Falcao ile bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde prensip anlaşması sağlandı. O toplantıda Albayrak, Falcao ile samimi bir fotoğraf çektirdi.Yüksek maaş nedeniyle Fransız kulübü de 33 yaşındaki Kolombiyalı golcü ile yolları ayırmayı da düşünüyordu.Artık transfer bitme aşamasına gelmişti.

FRANSIZ EKİBİ İNAT EDİYOR

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak,Falcao ile çektirdiği fotoğrafı yakın bir akrabası ile paylaştı.Yakın akrabası kendisine gelen bu özel pozu dostlarıyla paylaşınca bu olay anı 10 Ağustos'ta sosyal medyaya düştü.

Tüm Dünya ve Avrupa bu fotoğraf üzerinden detaylı haberler yapmaya başladı. Galatasaray'ın Falcao ile anlaştığını öğrenen Monaco yöneticileri, karar değiştirerek Sarı-Kırmızılılar'dan bonservis konusunda 5 milyon euroluk (32 milyon TL) bir istekte bulundu. Fransız ekibinin yetkilileri, Falcao'ya yeni bir teklif yaparak da oyuncusunun aklını çelmeye çalıştı. Falcao ise kararını değiştirmedi.

ALBAYRAK FOTOĞRAF YÜZÜNDEN ÜZGÜN

Albayrak, bu fotoğrafın sosyal medyaya düşmesinden dolayı çok üzgün. Bu üzüntüsünü Denizlispor karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada net olarak dile getirmişti. Bu transferin netleşmesi için 2 yoldan birinin olması gerekiyor.

1- G.Saray, bir oyuncusunu satarak Monaco'nun istediği bonservis bedelini ödeyerek bu transferi bitirecek.

2- Slimani, Ben Yedder'i kadrosuna katan Monaco, bir golcü daha almayı planlıyor. Cim-Bom, bu transferi de bekleyerek bonservis ödememe olasılığını güçlendirebilir. Transfer uzayabilir.

Gazeteci Andrea Guerrero, Kolombiyalı golcüye Galatasaray'a gitmesi için Monaco'dan izin verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Guerrero, "Yapılan bir anlaşma var ve bunun keyfi olarak sonlandırılacağına inanmıyorum. Falcao, Galatasaray'a gitmek istiyor ve orada gerçekten iyi bir proje var. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak" diye konuştu.

Galatasaray'ı yakan 32 milyonluk kare!

Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Falcao, Spor

YORUMLAR (20)
KIRSAL: SON GÜN FİLMİNİ İZLEYENLER BU SATIŞ TAKTİĞİNİ İYİ BİLİR.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
BİTİRİM: bu adam kadar salak biri yok yaaaa
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
AHMET: Hadi lan ordan isiniz gucunuz galatasarayi ve galatasaraya hizmet eden insanlari karalamak bir abdullrahim albayrak 100 tane falkao eder bizim icin cunku biz gercek galatasarayliyiz
Yayından Kaldır
4 5
Cevap yaz
U.A: ya bi defolun lan. . dünya yıldızını alıyoruz diye mi bukadar tantana zorunuza gitmwsin fenevliler siz önce kendi kaba etinize bakın. . bakında bu senede kümeye oynamayın. . .
Yayından Kaldır
4 3
Cevap yaz
YAZIK: 32 milyon ş lirayı albayrak kendi cebinden ödeyecek işte ne sorun varki ortada, kendi hatası sonuçta
Yayından Kaldır
5 1
Cevap yaz
...: süzme mal süzme :)
Yayından Kaldır
25 3
Cevap yaz
FB: albayrak a 5 milyona mal olan resim mi desek , ya seve seve alacak yada. . . . .
Yayından Kaldır
20 4
Cevap yaz
SİZ DİLENCİ MAL FENEVLİLER VARKEN: Baska Mallara Gerek Yok
Yayından Kaldır
3 0
ADS: MECBUREN ALACAKSIN ARTIK. . . . :)))))
Yayından Kaldır
16 6
Cevap yaz
LAZOGLİ: Laz aklı işte :D
Yayından Kaldır
16 2
Cevap yaz
Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Spor Haberleri
11:07   Ersun Yanal ilk peşinde!
10:53   Naim Süleymanoğlu'nun en uzun yolculuğu
10:52   CANLI YAYIN DUYURUSU
10:47   Dile kolay, 50 saat içinde 10 TEK MAÇ iddaa'da! İşte oranlar...
10:46   Köse'den Yiğiner'e hayırlı olsun ziyareti
10:46   Görme Engelli Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor
10:44   İran ve Türk sporcular Tatvan'da kampa girdi