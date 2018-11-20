Galatasaray, Chelsea'nin Yıldızı Fabregas İçin Devreye Girdi

Galatasaray'da sürpriz gelişmelerin yaşandığı ortaya çıktı...

Transfer listesini her geçen gün güncelleyen Sarı- Kırmızılılar'ın son gözdesinin daha önce de ilgilendiği 10 numara Fabregas olduğu öğrenildi. Mukavelesi 2019'da bitecek olan İspanyol futbolunun adı Milan ile de anılıyor.

BU SEZON 48 DAKİKA OYNADI

Fanatik'in haberine göre; bu sezon sadece 48 dakika şans bulduğu Chelsea'de kalma ihtimali de bulunmayan Fabregas'ın gelecek cazip sözleşmelere sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Ayrıca 31 yaşındaki yıldız ile Aslan arasındaki flört, İngiliz ve İspanyol medyasında da sık sık yer alıyor.