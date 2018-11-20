20 Kasım 2018, 11:25
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Galatasaray, Chelsea'nin Yıldızı Fabregas İçin Devreye Girdi

Galatasaray, sezon sonunda Chelsea ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan İspanyol yıldız Fabregas'ın transferi için devreye girdi.

Galatasaray'da sürpriz gelişmelerin yaşandığı ortaya çıktı...

Transfer listesini her geçen gün güncelleyen Sarı- Kırmızılılar'ın son gözdesinin daha önce de ilgilendiği 10 numara Fabregas olduğu öğrenildi. Mukavelesi 2019'da bitecek olan İspanyol futbolunun adı Milan ile de anılıyor.

BU SEZON 48 DAKİKA OYNADI

Fanatik'in haberine göre; bu sezon sadece 48 dakika şans bulduğu Chelsea'de kalma ihtimali de bulunmayan Fabregas'ın gelecek cazip sözleşmelere sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Ayrıca 31 yaşındaki yıldız ile Aslan arasındaki flört, İngiliz ve İspanyol medyasında da sık sık yer alıyor.

Chelsea,Cesc Fabregas,Galatasaray

YORUMLAR (5)
VELİ: YORUM YAPAN YARIM AKILLILAR SEZON SONU BOŞA ÇIKIYOR OYUNCU
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İSTANBUL PENDİK TAŞLIBAYIRLI: ya yalan haber yapmayın beyaz tv ile yarışmı yapıyorsunuz satığı kadar alabiliyor takımı satsa anca alır fatihle oynar
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VATANSEVER: o paralari yildizi sönmüs futbolculara degil, altyapiya yatirini, kendi yildizlarinizi yaratin!!!!!! bu kadar zor mu?!?!
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ZİYAAAA: ronaldoyu alsınlar :D:D:d
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V FOR VANDETTA: :d :D :D :D :D :D hayatta alamazlar kiralık bile gelmez bu arada milanla çoktan anlaşma sağlandı ön protokalde anlaşıldı açın biraz italyan gazetelerini okuyun
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