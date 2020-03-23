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Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar'dan sert tepki: Hesap vereceksiniz

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından kulüpten üst üste paylaşımlar geldi. İdari Menajer Şükrü Hanedar, "Hesap vereceksiniz" diyerek sert tepki gösterdi.

23.03.2020 23:15 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:19

Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Galatasaray 'da tepkiler dinmiyor. Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'in paylaşımları sonrası bir paylaşım da Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar'dan geldi.

"HESAP VERECEKSİNİZ"

Şükrü Hanedar, Twitter'den paylaştığı mesajda Merve Çetin'in tweetini alıntılayarak "Hesap vereceksiniz" ifadelerini kullandı.

Hanedar'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar'dan sert tepki: Hesap vereceksiniz
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Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar’dan sert tepki: Hesap vereceksiniz

Haberin Videosu :

Şükrü Hanedar'dan sert tepki Hesap vereceksiniz
Etiketler : Merve Terim, Fatih Terim, Galatasaray, Spor

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Yorumlar (20)
HERŞEYİMİZ BOZUK:İstiklal mahkemeleri kapandı uyan artık, asıl sen hesap vereceksin.
Cevap Yaz 0 1
EREN:Sen kimsin de devletten hesap soruyorsun...
Cevap Yaz 1 5
SENELERDİR GÖRÜRDÜKLERİNİN HESABI NOLACAK:defans oyuncusuydu; eskidende sahada namaz kılardı işi gücü sov yapmak ve paraya konmaktı, bizimde hesabımız var! katekulleyle milli takım yönetti , ne başarısı var? açıkki cemaat adamıydı!
Cevap Yaz 0 3
BU:Bunlar kime şekil yapmış anlamadım??
Cevap Yaz 1 9
MEHMET:Federasyona
0 0
ALİ:Fatih hocaya geçmiş olsun allah acil şifalar versin ama kızı sonra bu beyfendi siz kimsiniz kardeş hesap soruyosunuz akıllı olun kara cahiller oda insan öbür hasta kardeşlerimiz gibi onun için dua edelim hepsi için
Cevap Yaz 4 5
PORTUK:hehe hemen hesabı veririz derdimiz sadece terim sanki neyin kafası bu
Cevap Yaz 17 23
ALPEREN:Aynen bunlar kim okuyorki bunlara hesap
11 15
FAHRİ:sana demiyor üstüne alınma
10 5
KADIKÖY:Oldu yok ya. Adam kronik hasta kim hesap verecek pardon. Daha ölmedi ya. Bi ölsün ondan sonra. Bu kadar çoluk çocuk ölüyor derdimiz terim yok ya. Yaşamış zaten yeterince
Cevap Yaz 16 21

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