Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar'dan sert tepki: Hesap vereceksiniz
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından kulüpten üst üste paylaşımlar geldi. İdari Menajer Şükrü Hanedar, "Hesap vereceksiniz" diyerek sert tepki gösterdi.
23.03.2020 23:15 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:19
Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Galatasaray 'da tepkiler dinmiyor. Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'in paylaşımları sonrası bir paylaşım da Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar'dan geldi.
"HESAP VERECEKSİNİZ"
Şükrü Hanedar, Twitter'den paylaştığı mesajda Merve Çetin'in tweetini alıntılayarak "Hesap vereceksiniz" ifadelerini kullandı.
Hanedar'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim aldı.
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Haberin Videosu :Şükrü Hanedar'dan sert tepki Hesap vereceksiniz
Etiketler : Merve Terim, Fatih Terim, Galatasaray, Spor
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Yorumlar (20)
SENELERDİR GÖRÜRDÜKLERİNİN HESABI NOLACAK:defans oyuncusuydu; eskidende sahada namaz kılardı işi gücü sov yapmak ve paraya konmaktı, bizimde hesabımız var! katekulleyle milli takım yönetti , ne başarısı var? açıkki cemaat adamıydı!
ALİ:Fatih hocaya geçmiş olsun allah acil şifalar versin ama kızı sonra bu beyfendi siz kimsiniz kardeş hesap soruyosunuz akıllı olun kara cahiller oda insan öbür hasta kardeşlerimiz gibi onun için dua edelim hepsi için
PORTUK:hehe hemen hesabı veririz derdimiz sadece terim sanki neyin kafası bu