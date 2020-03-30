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Galatasaray: "İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak'ın tedavisi 18 Mart Çarşamba (13. Gün), Başkan...

Galatasaray: "İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak'ın tedavisi 18 Mart Çarşamba (13. Gün), Başkan Yardımcımız Yusuf Günay'ın 24 Mart Salı (7. Gün) ve Teknik Direktörümüz Fatih Terim'in 23 Mart Pazartesi (8. Gün) tarihinden bu yana tedavileri hastanede devam etmektedir.

30.03.2020 10:37 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:37
Galatasaray:
Galatasaray : "İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak'ın tedavisi 18 Mart Çarşamba (13. Gün), Başkan Yardımcımız Yusuf Günay'ın 24 Mart Salı (7. Gün) ve Teknik Direktörümüz Fatih Terim'in 23 Mart Pazartesi (8. Gün) tarihinden bu yana tedavileri hastanede devam etmektedir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Çarşamba, Spor
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Haberler ›› Spor ››Galatasaray: 'İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak'ın tedavisi 18 Mart Çarşamba (13. Gün), Başkan... - Spor
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