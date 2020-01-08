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Galatasaray ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla devam etti.

08.01.2020 19:16 | Son Güncelleme: 08.01.2020 19:16Galatasaray ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü
, ikinci yarı hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla devam etti.
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen sabah antrenmanında kuvvet çalışmaları üzerinde duran sarı-kırmızılılar, akşam idmanında ise 19 yaş altı takımıyla 11'e 11 çift kale taktik oyun oynadı.
Oyunculardan Christian Luyindama ve Taylan Antalyalı'nın doğum günü takım arkadaşları tarafından kutlandı.
Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Sabah, Spor

Kaynak: AA

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