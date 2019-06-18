Galatasaray ile adı anılan Banega için Monchi'den açıklama

Galatasaray'ın transfer gündeminin 1 numaralı ismi olduğu belirtilen Arjantinli yıldız Ever Banega için flaş açıklamalar geldi.

beIN SPORTS'a özel açıklamalarda bulunan Sevilla Sportif Direktörü Monchi, " Galatasaray'dan Ever Banega'nın transferi için hiçbir teklif almadık ve Galatasaray ile bu konuda hiçbir görüşmemiz olmadı" sözlerini kullandı

Sarı kırmızılıların Banega için Sevilla'ya 5 milyon euroluk teklif yaptığı ve oyuncunun da 3,2 milyon euro yıllık ücret karşılığında imza atacağı iddia edilmişti.

"ARJANTİN'E DÖNMEK PLANLARIM ARASINDA YOK"

Boca Juniors'un gündeminde de bulunan Banega geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Arjantin'e geri dönmek planlarım arasında yok. Sevilla ile kontratım devam ediyor. Yarın neler olur bilemiyorum. Ancak, hala İspanya'da devam eden bir kontratım söz konusu." şeklinde konuşmuştu.

Endülüs ekibiyle 2020'ye kadar sözleşmesi olan Benaga, geçen sezon 51 maçta 8 gol 11 asistlik performans sergiledi. Ön libero, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında forma giyebilen Banega, Arjantin Milli Takımı'yla 65 maça çıktı, 6 gol attı.