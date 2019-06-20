20.06.2019 12:48
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Galatasaray ile adı anılan Welbeck için resmi açıklama!

Galatasaray ile adı anılan Welbeck için resmi açıklama!

Adı Galatasaray ile anılan Arsenal'in golcü oyuncusu Welbeck için Türkiye haklarını elinde bulunduran menajeri Serhat Altıncı açıklama yaptı. Altıncı oyuncu birçok teklif olduğunu ancak herhangi bir takımla masaya oturmadıklarını söyledi. Oyuncunun Galatasaray ile anlaştı iddialarına ise, "Şartlar oluşursa ülkemizde görmeyi çok isteriz" dedi.

Galatasarayile anlaştığı ileri sürülenDanny WelbeckiçinTürkiyehaklarını elinde bulunduran menajeriSerhat Altıncı, "Yurt içi ve yurt dışı birçok teklif var ama ülkemizden henüz bir takımla masaya oturup görüşmedik" dedi.

"HENÜZ TÜRKİYE'DEN BİR TAKIMLA GÖRÜŞMEDİK"

Adı son günlerde Galatasaray başta olmak üzere Türk kulüpleri ile anılan Danny Welbeck'in menajeri Serhat Altıncı, açıklamalarda bulundu. 28 yaşındaki oyuncunun Galatasaray ile anlaştığı iddialarına açıklık getiren Altıncı, Türkiye'de bir takımla henüz görüşme sağlamadıklarını belirterek,"Basında çıkan transfer haberlerinin tam aksine henüz ülkemizden herhangi bir takımla görüşme sağlamadık. Elimizde yurt içi ve yurt dışı birçok takımın talebinin olmasının yanında, elbette ki gerekli şartlar oluşturulursa biz de oyuncumuzu ülkemiz sahalarında görmeyi çok arzu ederiz"diye konuştu.

BU SEZON 5 GOL ATTI

Bonservisi elinde bulunan Welbeck, sağ-sol kanatın yanı sıra santrforda da forma giyebiliyor. 28 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezonArsenal'de 14 maça çıkıp 5 gol 1 de asist yaptı.

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Kaynak: İHA
Serhat Altıncı,Türkiye,Galatasaray,Spor

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