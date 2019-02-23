Galatasaray ile Akhisarspor 14. Maça Çıkıyor

Galatasaray
ile Akhisarspor, Süper Lig'de yarın 14. kez karşı karşıya gelecek. Ege
temsilcisinin Süper Lig'e yükselmesiyle başlayan rekabette geride kalan 13 maçtan 11'ini Galatasaray, 2'sini Akhisarspor kazandı.
Sarı-kırmızılıların 36 golüne, yeşil-siyahlılar 15 golle yanıt verdi.
Sezonun ilk yarısında yapılan maçta Akhisarspor evinde 3-0 galip geldi. İstanbul
'da yapılan 6 lig maçını da kazanan Galatasaray, 24 gol atıp 6 gol yedi.
Öte yandan, iki takım bu sezon başında TFF Süper Kupa
maçında karşılaştı. Konya
'daki müsabakanın normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlandı. Ege temsilcisi seri penaltı atışları sonucu kupayı tarihinde ilk kez müzesine götürdü.
Spor
Kaynak: AA