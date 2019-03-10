Galatasaray ile Antalyaspor 46. Randevuda

Galatasaray
ile Antalyaspor
, Süper Lig'de yarın 46. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 27, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı.
Galatasaray'ın 85 golüne, rekabetteki son 5 maçı kazanamayan Akdeniz
ekibi 44 golle karşılık verdi.
Sezonun ilk yarısında Antalya'da yapılan maçı Galatasaray 1-0 kazandı. İstanbul
'daki maçlar
İki takımın İstanbul'da yaptığı 22 maçta, Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 13-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 5 maçta da berabere kaldı.
Galatasaray'ın İstanbul'daki 42 golüne, Antalya ekibi 23 golle karşılık verdi.
Geçen sezon İstanbul'daki maçta Galatasaray 3-0 galip geldi.
Galatasaray, deplasmanda genelde başarılı sonuçlar aldığı Antalyaspor'a, sahasında ise 1984-1985'te 2-1, 1994-1995'te 3-0, 1995-1996 ve 2009-2010 sezonlarında 2-1'lik skorlarla mağlup oldu. Antalyaspor, rakibi karşısındaki toplam 7 galibiyetinden 4'ünü deplasmanda elde etti.
Taraflar arasında İstanbul'da yapılan son 10 lig maçının 4'ünü Galatasaray, birini Antalyaspor kazandı, 5 müsabaka da berabere bitti.
Spor
Kaynak: AA